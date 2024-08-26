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Giriş Tarihi: 26.8.2024 19:03 Son Güncelleme: 26.8.2024 19:08

Başkan Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

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Başkan Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı
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