Başkan Erdoğan Büyük Taarruz’un kahramanlarını andı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Makûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihî ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.