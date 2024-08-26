CHP’li Özkan’ın ahlâksız sözlerine tepki çığ gibi

CHP milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı X'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaret, iftira dolu seviyesiz bir paylaşımda bulundu. AK Parti'den Özkan'a sert tepki gelirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın sözlerine tepki gösterdi. X sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'milletin adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da" paylaşımıyla Özkan'a tepki gösterdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ANKARA