Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden Pakistan'daki terör eylemine kınama
Giriş Tarihi: 26.8.2024 18:41 Son Güncelleme: 26.8.2024 18:56

Dışişleri'nden Pakistan'daki terör eylemine kınama

Dışişleri Bakanlığı Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör eylemini kınadı.

AA
Dışişleri’nden Pakistan’daki terör eylemine kınama

Bakanlık, Pakistan'da yaşanan terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendiği belirtilerek, "Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir." ifadeleri kullanıldı.

OLAY
Pakistan basınına göre, Belucistan eyaletinde gece saatlerinde yol kesen silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirip kimlik kontrolü yapmış ve ardından üzerlerine ateş açmıştı.

Saldırıda en az 23 yolcu yaşamını yitirmiş, 10 araç da ateşe verilmişti.

Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencaplı olduğu belirlenen yolcuları öldürdüğü ifade edilmişti.

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Dışişleri'nden Pakistan'daki terör eylemine kınama
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