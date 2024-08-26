Muhalefetin bakış açısı çarpık

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında millete seslenen Başkan Erdoğan, orman yangınlarından siyasi rant devşirmeye çalışan muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti, münhasıran göstermiş olduk.İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır esirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kırmamıştır. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağını yürekten inanıyoruz.Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yangının, depremin, doğal afetin, şu partisi veya bu partisi olmaz. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Burada asıl sorgulanması eleştirilmesi millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimler kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar.Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz. Vatan Savunması'nda destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik. Dünyada orman yangınları ile mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz Düşük nem, yüksek seyreden sıcaklık ve aşırı rüzgar hızı sebebiyle 15-19 Ağustos arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim.