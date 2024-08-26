Sözcü’nün algı haberi yalan çıktı

Sözcü Gazetesi tarafından servis edilen algı operasyonu haberine Yeşilyurt Belediyesinden tokat gibi cevap geldi. Sözcü'de milyonluk reklam malzemesi işini belediyenin şirketine verdi diyerek algı operasyonu yaptı.

KUYRUKLU YALAN ÇIKTI

Sözcü'nün haberinde yer alan, iddialar üzerine açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyesi; "Yeni hizmet binasındaki tanıtım materyalleri, iş ve işlemlerde kullanılacak matbaa malzemelerinin alımı için Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleştirilen ihale toplantımız üzerinden kirli bir algı oluşturulmak istenmesi bizleri derinden üzmüştür."denildi.

İHALEYE TEK FİRMA DEĞİL, 3 FİRMA KATILMIŞ

Sözcü'nün haberinde doğruluk payı olmayan, tek amacı kamuoyunu yanıltmak olan haber metninde yer verilen 'ihaleye tek firmanın katıldığı' bilgisi gerçeği yansıtmazken ihaleye üç firma katılırken haberde tek firma diye algı operasyonu yaptı.

İHLALELER CANLI YAYINLANIYOR

Yeşilyurt Belediye Meclisinin aylık toplantılarıyla Yeşilyurt Belediyesi tüm ihale toplantılarını sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.