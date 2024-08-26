Terör örgütü FETÖ propaganda hesaplarından paylaştı: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dezen Formasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir.

Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." dedi