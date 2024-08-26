Yusuf Dikeç sessizliğini bozdu! Annesine yönelik çirkin sözlere ders niteliğinde yanıt: Atatürk’ün annesinin fotoğrafına baksınlar

Milli gururumuz Yusuf Dikeç annesi ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dikeç'in annesinin başörtülü olmasını hazmedemeyenler ağır hakaretlerde bulundu. Yusuf Dikeç, yaşananların ardından sabah.com.tr'ye konuştu. Dikeç, Avrupa'yı sürekli üstün gören zihniyete isyan etti, "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, büytün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler." dedi. Dikeç, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.