Yusuf Dikeç sessizliğini bozdu! Annesine yönelik çirkin sözlere ders niteliğinde yanıt: Atatürk’ün annesinin fotoğrafına baksınlar

Milli gururumuz Yusuf Dikeç annesi ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dikeç'in annesinin başörtülü olmasını hazmedemeyenler ağır hakaretlerde bulundu. Yusuf Dikeç, yaşananların ardından sabah.com.tr'ye konuştu. Dikeç, Avrupa'yı sürekli üstün gören zihniyete isyan etti, "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, büytün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler." dedi. Dikeç, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
YUSUF DİKEÇ ANNESİ İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: EN KIYMETLİM
Paris Olimpiyatları sonrası dünyanın en çok konuştuğu isim olan Yusuf Dikeç, "En Kıymetlim" notuyla annesi ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yusuf Dikeç'in annesinin başörtülü olduğunu gören bir grup iğrenç yorumlarda bulundu.
İĞRENÇ İFADELER: DÜNYAYA REZİL OLDUK
Dikeç'in annesi ile fotoğrafına gelen utanç verici mesajlardan bazıları şöyle:
Sil şunu, Arap sanacaklar.
Avrupa'ya küçük düştük.
Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız.
YUSUF DİKEÇ SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: ANNESİNDEN UTANAN ÜLKESİNDEN UTANIR
Yusuf Dikeç, annesine yönelik çirkin ifadeler sonrası sessizliğini sabah.com.tr'ye bozdu. Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez." dedi.
"DÜNYA BİZİ TAKLİT EDİYOR, BİZ AVRUPA'YI NEDEN TAKLİT EDELİM"
Dikeç, annesi ile olan fotoğrafına gelen, 'Avrupa'ya rezil olduk' ifadesini ise şöyle değerlendirdi:
Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler.
"ZÜBEYDE HANIM'IN FOTOĞRAFINA BAKSINLAR, NE FARK GÖRÜYORLAR"
Annesinin başörtülü olması nedeniyle hedefe konulmasına Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım üzerinden yanıt veren Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak." İfadelerini kullandı.