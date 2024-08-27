2071’in müjdesi

Anadolu'nunkapılarını Türklere açan ve şanlı destanı bizlere emanet eden Sultan Alparslan'ın torunları zaferin 953'ncü yılında Malazgirt Meydanı'nda aynı ruh ile bir araya geldi. Zafer kutlamalarının yapıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 7'den 70'e şanlı zaferin emanetçileri tarafından hınca hınç dolduruldu. 1071'den 2071'e giden yolda birlik ve beraberlik mesajı veren millet kutlu günü şenlik tadında geçirdi. Erdoğan'ın öncülüğünde ataların 1071'den emaneti mirasına sahip çıkan Türkiye 2071 hedefi için bir arada.Zaferin yıldönümü 26 Ağustos'ta her yıl bir önceki yıla göre daha büyük bir coşku ile kutlanıyor. Ata sporumuz okçuluğun da yeniden hak ettiği değere kavuştuğu günümüzde törende okçuluk vakfının izleri hissedildi. Mehteranın dosta güven düşmana korku salan müzikleri törene damgasını vurdu. Zaferin yıl dönümünü kutlamak üzere sabahın erken saatleriyle bir araya gelen ellerinde Türk bayrakları ile coşkuyla müziklere eşlik eden vatandaşlar şenlik gibi kutlamaya şahitlik etti. Törende geleceğin mirası ve 2071'in neferleri olan çocuklar da unutulmadı. Çocuklara oyuncaklar hediye edildi.Törende devlet-millet el ele tek yürek oldu. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet bahçeli'nin yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamisen üyesi bakanlar BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da kutlamalara katıldı.Törende 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail zulmüne maruz kalan Filistinliler de unutulmadı. Zafer kutlamalarının yapıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına Türk bayrağının yanında Filistin bayrağı da yerini aldı. Gün boyu düzenlenen etkinliklerle zafer ruhunun yeni nesile aktarılması sağlandı.