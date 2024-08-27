Bakan Fidan'dan Azerbaycan ile kardeşlik vurgusu! "İyi günde kötü günde"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir.

Önümüzdeki dönem iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğiz.

İlk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğim."