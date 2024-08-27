BBP’den Gölbaşı Belediyesi’ne çağrı ‘’Mama lobilerinden korkmayın’’

Büyük Birlik Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Orhan Şahin yetkilileri göreve davet etti. ''Ben çıkan bu yasanın doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yasaya uyarak derhal bu toplanma kararının yerine getirilmesini istiyorum.'' Dedi.

Başıboş sokak köpeği sorunu gün geçtikçe artıyor. Maalesef Başkent Ankara bu sorunların yaşandığı yerlerin başında geliyor. Özellikle Gölbaşı İlçesi'nden peş peşe gelen köpek saldırısı haberleri yetkililere olan tepkileri arttırmış durumda. Gölbaşı'nda son olarak 5 yaşındaki Elif Yıldırım başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Bu gibi birçok olayın yaşandığı Gölbaşı'nda yetkililerin sorumluluk almamasına bir tepki de Büyük Birlik Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı'ndan geldi. Başkan Orhan Şahin ,CHP'li Gölbaşı Belediyesi'ni görevini yapmamakla suçladı ve ''Başka çocuklar ölmeden görevinizi yapın, başıboş köpekleri toplayın'' dedi. Başkan Şahin;

''Gölbaşı'nda son iki hafta içerisinde üç tanesine bizatihi benim ziyarette bulunduğum bir çok köpek saldırısı olayı oldu. Geçtiğimiz dönemlerde de çocukların yaralanması ve maalesef birinin ölümüyle neticelendi. Şimdi okullar açılıyor. Okula gitme döneminde de çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Sokaklarda adeta gezilemez duruma getirilmiştir. Yetkililer harekete geçmek için daha ne bekliyorlar? Kaç çocuğun daha ölmesi gerekiyor?

''MAMA LOBİLERİNE KARŞI VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ İKİNCİ PLANA ATACAK DEĞİLİZ''

Bu sorunun önünde ki yasal engel kaldırıldı. Ben çıkan bu yasanın doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Gölbaşı Belediyesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yasaya uyarak derhal bu toplanma kararının yerine getirilmesini istiyorum. Kanun ne diyorsa yapılacaktır. Bir takım mama lobilerinin feveranlarının, etkisi altında kalarak çocuklarımızı bu olaylarda mağdur bırakamayız. Mama lobilerine karşı vatandaşımızın sağlığı ve güvenliğini ikinci plana atacak değiliz. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okullarına gitmelerini sokakta güvenle oynayabilmelerini istiyoruz.

''BÜYÜKŞEHİR KARATAŞ BARINAĞI'NI 5 YILDIR BİTİREMEDİ, GÖLBAŞI BELEDİYESİ BİTMİŞ OLANI AÇAMADI''

Büyük Birlik Partisi yönetiminde Gölbaşı'mızda bir barınak inşa edilmişti. Ama mevcut belediye barınağın açılışını yapıp başıboş hayvanları toplamadı. Sıfırdan inşa edilmesine gerek yok mevcut imkanlar kullanılıp vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilebilir. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır Karataş'da bir hayvan barınağını bitiremedi. İcraat makamındakiler çocuklarımızı mama lobilerinin ve sokak köpeklerinin dişleri arasında parçalanmasını seyrediyorlar. Buradan sesleniyorum mama lobilerinden korkmayın.'' Şeklinde konuştu.