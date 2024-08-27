Bu emekçilerden ne istiyorsunuz?

İzmir'in CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaşlarının yaklaşık 3 yıldır taksit taksit yatmasına isyan eden 93 belediye personeli, ağustos ayı başında iş bırakma eylemi yaparak durumu protesto etmişti. Bunun üzerine emekçilerin tamamını tazminat bile ödemeden işten atan belediye, o günden bu yana devam eden protesto gösterilerinin önünü bir türlü kesemedi. Belediye Başkanı İşçimenler'e tepkinin her geçen gün arttığı gösterilere ilişkin emekçi grup tarafından çarpıcı bir iddia daha gündeme getirildi.İşine son verilen mağdurlardan Bülent Gerçek, ilçede yaşananları SABAH'a anlattı. Belediye başkanının şoförünün, makam aracını eylem sırasında emekçilerin üzerine sürdüğünü belirten Gerçek, "Araç bir anda aramıza daldı. Canımıza kast edildi. Ölümden döndük ancak araçta hasar oluşması sebebiyle belediye bizlerden şikâyetçi oldu ve gece boyu emniyet nezaretinde tutulduk. Bölgedeki tüm esnaf bizim şahidimiz, sorabilirsiniz. Ancak onların kendi koruması, güvenlik personeli ve şoförü dışında hiçbir tanığı yok. Araçta nasıl hasar oluştuğuna dair de hiçbir bilgimiz yok. Olay anına ilişkin kimsenin elinde herhangi bir görüntü olmaması en büyük dezavantajımız oldu" ifadelerini kullandı. Belediyeye ve belediye başkanına 150 metreden fazla yaklaşmasının yasaklandığını belirten Gerçek, "Samet Koç isimli bir arkadaşımıza da yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Dokunmadığım aracın 30 bin liralık masrafını bana ödettiler. Olay mahkemelik oldu. Belediye başkanı tarafından bize yaşatılan bu zulmü, bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Gerekirse AK Partili yetkililerden de randevu talep edip bu sıkıntımızı paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler'i basın önünde emekçilerle yüzleşmeye davet eden Bülent Gerçek, "Bizi belediyeye zarar verdiğimiz gerekçesiyle işten attılar. Kimin Karşıyaka'ya ne kadar zarar verdiğini gelsin kameraların önünde tartışalım. Kimin belediyede neler yaptığını anlatayım. Emekçi ile yüzleşmekten korkmayın. Parasını alamadığı için hakkını arayan 93 işçiyi tazminat bile vermeden ekmeğinden ettiler. Ama bizi asla yıldıramayacaklar" dedi.SABAH'a konuşan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Can Özlü ise iddiaları reddetti. Özlü, otoparktan çıkış esnasında bazı işçilerin saldırı girişiminde bulunması üzerine aracın bölgeden uzaklaştığını dile getirerek, "Herhangi birinin üzerine araç sürme gibi bir durum söz konusu değil. Araçta maddi hasar meydana geldi. Belediye olarak biz de gerekli hukuki adımları attık" ifadelerini kullandı.