Denetime giden İBB kaçağa gözcülük yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni bir detay ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir dönem kiracı olduğu, daha sonra Rus oligarkın satın aldığı villa için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) "İç mekan boya badana işlemleri, iç mekan zemin (ahşap doğrama, fayans vb.) tamiri, mutfak, banyo, WC onarımı, iç mekan elektrik, doğalgaz ve sıhhi tesisat onarımı ve değiştirilmesi" denilerek'Basit Onarım İzin Belgesi' alındığı, ancak bölgede 6-7 ayrı yapı inşa edildiği tespit edilmiş ve İBB ile Üsküdar Belediyesinin kaçak inşaat çalışmasıyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulamadığı görülmüştü.16 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirimde bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında olayın gündemde yankı bulduğu 22 Ağustos' günü bildirim yaptığı da belirlenmişti. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; 'Basit Onarım İzni' veren İBB'ye bağlı ekiplerin, bölgede haftalık inceleme yaptığı, tadilat adı altında yürütülen kaçak inşaat faaliyetinin adeta İBB'nin kontrolünde genişlediği anlaşıldı.