Nazlı Hilal’in gölgesinde Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kutlama programında konuştu.953 yıla rağmen Malazgirt ruhu Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Mavi gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatacak. Malazgirt'te "Allahu ekber, Allahu ekber" diyen 54 bin erin o günkü cesareti, o günkü adanmışlığıyla bugün yine Malazgirt'teyiz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz.Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz.Davamız, güneşin doğup battığı her yere ilahi kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız, mazluma umut olmak, kanayan yaralara merhem olmak, nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız, toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır.İlhamını Malazgirt'ten alan, Sultan Alparslan'ı örnek alan TEKNOFEST gençliği bin yılın mirasçısı olarak umutlarımızı yeşertiyor. Genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz.Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak nazlı hilalin gölgesinde buluşacak. 1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak gerçekleştireceğiz.EmineErdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmekte."İstikbal köklerdedir" diyerek, kadim medeniyetin değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz.Tarihin akışını değiştiren, milletimizin kaderine yön veren Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz.Anadolu vatan, vatan Anadolu oldu. Sultan Alparslan ve muzaffer ordusunu saygıyla yad ediyorum.Şanlı bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş Anadolu'nun semalarında ilelebet dalgalanacaktır.Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun. ANKARA