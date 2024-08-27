NOW TV, Mansur Yavaş’ı hedef alan Gülbin Tosun’u zorunlu izne çıkarttı

"BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN O ZAMAN"

Tosun, geçtiğimiz gün CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!"

"HENÜZ ÇIKIŞIM VERİLMEDİ"

Tosun'un Yavaş'a yönelik iletisi sonrası işine son verildiğine yönelik iddialar da vardı. Tosun resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok" şeklinde yazdı.