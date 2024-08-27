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Giriş Tarihi: 28.8.2024 04:23 Son Güncelleme: 28.8.2024 04:33

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 450 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınması hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı

İHA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne 450 öğrenci alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 puan ve üzeri alan 360 erkek ve 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, 28 Ağustos-06 Eylül 2024 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Komiser Yardımcısı olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden "www.pa.edu.tr" ilan edilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 450 öğrenci alınacak
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