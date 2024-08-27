Terör turnuvasına 3 tutuklama

Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH), Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku adına futbol turnuvası düzenledi.

OKTAY TAMBOĞA

CHP'Lİ BELEDİYE TERÖR TURNUVASINA GÖZ YUMDU

Terör turnuvası CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin izniyle Esenyurt Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın finali ise büyük rezalete sahne oldu. Turnuvada örgütsel içerikli "Beritan" isimli şarkı söylendi. Yaşanan rezaletin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YUSUF OĞURLU

DEM İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da 4 ilçede toplam 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ın bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

DOĞUKAN YENİ

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DEM parti Esenyurt ilçe başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Abdullah Adli, Oktay Tamboğa ve Yusuf Oğurlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ROJDA YILMAZ

ABDULLAH ARINAN

ABDULLAH ADLİ