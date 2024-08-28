Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: Katliam şebekesinin hedefi tüm insanlık
Giriş Tarihi: 28.8.2024 13:06 Son Güncelleme: 28.8.2024 13:14

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: Katliam şebekesinin hedefi tüm insanlık

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a sert tepki: Katliam şebekesinin hedefi tüm insanlık

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: 'Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.

Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz.

Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: Katliam şebekesinin hedefi tüm insanlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA