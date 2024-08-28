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Giriş Tarihi: 28.8.2024 16:57

Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı.

Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 5’inci yılında andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi aleme irtihalinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı
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