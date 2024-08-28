CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı zihniyetiyle aynı

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Başkomutanlık Muharebesi Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:Anadolu coğrafyasının adalete susamışlığı, huzur ve kardeşliğe muhtaçlığı Malazgirt Zaferi'yle son bulmuş, 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi'yle de teyit edilmiştir. Nitekim CHP ve DEM'lenen ortakları için tarihi zaferlerimiz yük olarak değerlendirilmekte, bu yüzden tahribine niyet edilmekte. Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'u rekabete tutuşturmak, Türk tarihinin iki şerefli sayfasını karalamak, şerefli, sorumlu ve vicdanlı tavır değil. CHP yöneticileri ile birlikte candaş, yandaş ve fondaş zillet medyası deyim yerindeyse zıvanadan çıkmış, hezeyandan hezeyana sürüklenmeye başlamış. Cumhuru ve Cumhuriyet'i ayrıştırma partisine dönüşen CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynı.26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'ne rakip olarak Büyük Taarruz'u göstermek, iki taraflı cephe oluşturmak tarihe, millete ve milli mukadderata vahim saygısızlık ve saldırganlık. Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü DEM'lenerek kamçılayan CHP'nin aynı tutumu 26 Ağustos münasebetiyle ve daha da ilerleterek sergilemesi utanç duyulacak rezalet. Bölücülük CHP'nin siyasetine iyice sinmiş ve sirayet etmiş.Tarihimizi karıştırmak ve yaşanmış hadiseleri saptırmak ancak ve ancak güncellenmiş Bizans senaryosu, Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu olarak adlandırılacak. DEM'lenen CHP'nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdit. Malazgirt'te, tarihin rotası, beşeriyetin yörüngesi, medeniyetler arasındaki gerilimin ana kulvarı değişim, hatta dönüşüm göstermiştir.Malazgirt ovasında Bizans ölümcül darbe almakla kalmamış, İstanbul'un kapıları Efendimizin müjdesine mazhar olan aziz milletimize açılmıştır. Vatanı korumak, vatan kurmak, vatan kurtarmak kadar şerefli bir görev. Aziz Türk milletinin ruh kökü olan Cumhur İttifakı bu şerefe müstahak ve vatanı sonuna kadar koruyacak, işbirlikçilere ve ihanet cephesine göz açtırmayacak.