Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Türkiye İhracatçı Meclisi resmi X hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanımız Mustafa Gültepe'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Başkanımız Gültepe, ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza ihracatın güncel sorunları ve ihracat ailesinin beklentileri konusunda bilgi arz etti."Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.