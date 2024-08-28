Eğirdir’in temizliği için eylem planı hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğirdir Gölü'müze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı. Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak. Gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın temizliği için DSİ'ye ait ekskavatörlerle çalışmalara başlandı. Göl yüzeyindeki alg ve sucul bitki temizliği için ise Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) desteğiyle su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek.Eğirdir Gölü için Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde bilim insanlarından oluşan komisyon kuruldu.Göldeki sucul bitkiler ile dipteki birikintilerin kaldırılmasına yönelik ön fizibilite raporu hazırlandı.Bilim insanları, Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu hazırladı.Isparta Valiliği koordinesinde ve 8 iş makinesi eşliğinde kıyı temizliği başladı.Göl içindeki temizlik için su yüzeyi temizleme aracı alınacak.Koku ve sineklere sebep olan göl kıyısındaki ölü sucul bitkiler toplanacak.Sucul bitkilerin temizlenmesiyle göldeki oksijen seviyesi artırılacak.Dip çamuru temizliği yapılacak.Su takviyesi yapılacak.