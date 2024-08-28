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Giriş Tarihi: 28.8.2024 12:15 Son Güncelleme: 28.8.2024 12:23

Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış

İstanbul Silivri’deki hayvan barınağı derneğine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK Raporuna göre söz konusu derneği 3 yıl süresinde bağış adı altında para aldıkları ve toplanan 30 milyon lirasının dernek başkan ve yöneticilerini hesaplarına geçirildiği saptandı. Konuyla ilişkili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış

İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlediği Silivri İlçesi'ndeki hayvan barınağına 2'nci dalga operasyonu gerçekleştirdi. MASAK Raporu'na göre; İstanbul Silivri'de derneğin sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında kurulduğu, 2021 ve 2024 tarihleri arasında "Bağış" adı altında yardım toplamaya başlandığı saptandı.

Derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu belirtilirken, bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan kişilerin hesabına geçirildiği belirlendi. İddialara göre; bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Derneğe gelen bağış paralarını hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi toplamda 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan derneğin başkanı tutuklanmıştı.

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Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış
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