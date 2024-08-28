Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış

İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlediği Silivri İlçesi'ndeki hayvan barınağına 2'nci dalga operasyonu gerçekleştirdi. MASAK Raporu'na göre; İstanbul Silivri'de derneğin sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında kurulduğu, 2021 ve 2024 tarihleri arasında "Bağış" adı altında yardım toplamaya başlandığı saptandı.
Derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu belirtilirken, bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan kişilerin hesabına geçirildiği belirlendi. İddialara göre; bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.