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Giriş Tarihi: 28.8.2024

İsviçre bankasıyla vurgun

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İsviçre bankasıyla vurgun
İşadamı Moiz Mitrani'nin faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı ve mal varlıklarını ipotek ettirerek 5 ayrı eylemde 4 işinsanını dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma neticesinde Mitrani ve beraberindeki 10 kişinin 160 yıla kadar hapisleri istendi. Mitrani ve beraberindekilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası olan Credit Suisse'ten kredi sağlayacağı vaadinde bulunarak bu kişilere ait mal varlıklarını ipotek ettirdiği tespit edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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İsviçre bankasıyla vurgun
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