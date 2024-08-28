Komşu esnafların pis su kavgası cinayetle bitti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 2 gün önce gece 02.40 sıralarında kafe işleten Murat Serter yan tarafta dürümcü dükkanı işleten Ersan Y. ile aralarında su giderleri yüzünden sorun yaşandı.

İddialara göre kafe sahibi Murat Serter, dürümcü dükkanına ait su giderinden kendi kafesine su akıtması üzerine, Ersay Y.'nin işyerine gitti. Serhat K. ile birlikte dürümcü dükkanına giden Murat Serter, ile Ersay Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma iki tarafın akrabalarının katılımıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Murat Serter bıçaklandı.

ELİNDE SİLAH VE BIÇAK

Bıçakla yaralanan Murat Serter kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis olay sonrası görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntülerde Berkin Ersay Y., adlı kişinin sağ elinde bıçak sol elinde ise tabanca olduğu görüldü.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından olayda bıçağı kullandığı belirlenen Berkin Ersay Y.'nin yer aldığı gruptan 7 kişi, diğer gruptan ise bir kişi olmak üzere toplam 8 kişi Cinayet Büro ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli adliyeye gönderildi.