Martı kurucusu Öktem, Bahçeli’yi ziyaret etti

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Öktem gerçekleştirdiği ziyarette, Bahçeli'ye paylaşımlı yolculuk sistemini anlattı.

Öktem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Türk dünyasının bilge lideri, değerli büyüğüm Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, paylaşımlı yolculuk sistemini detaylı arz ettim. Türk teknoloji ve internet girişimcilerine olan inancı için kendisine şükranlarımı sunarım."