MHP’den anlamlı destek

MHP Genel Başkanı'nın talimatları doğrultusunda Türk milletinin tüm ihtiyaçlarına koştuklarını ifade eden MHP Karapürçek Mahallesi teşkilatı üyelerinin de bulunduğu bu anlamlı ziyarette MHP teşkilatları tarafından Hayati Aksoy'a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul; "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sevgi ve sağlık dilekleriyle buradayız. MHP'nin özel bireylerle ilgili çalışmaları son sürat devam ederken Altındağ İlçe Başkanımızın vatandaşlarımıza gösterdiği yakın ilgi ve alaka sayesinde sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandığı sırada tekerlekli sandalye takdim edilen Hayati Aksoy'un torunu da video konferans yöntemiyle bu anların şahidi olurken sevincini de ziyaretçilerle paylaştı.