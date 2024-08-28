MHP’den anlamlı destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, MHP Ankara İl Yöneticisi Habib Samaroz, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, MHP Altındağ Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından sorumlu ilçe KAÇEP Başkanı, İlçe yönetim kurulu üyeleri, ABB ve Altındağ Belediyesi Meclis üyesi Oğuz Kağan Tanrıverdi'den oluşan MHP heyeti, Aksoy ailesinin evinde sevinçle karşılandı.
MHP Genel Başkanı'nın talimatları doğrultusunda Türk milletinin tüm ihtiyaçlarına koştuklarını ifade eden MHP Karapürçek Mahallesi teşkilatı üyelerinin de bulunduğu bu anlamlı ziyarette MHP teşkilatları tarafından Hayati Aksoy'a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul; "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sevgi ve sağlık dilekleriyle buradayız. MHP'nin özel bireylerle ilgili çalışmaları son sürat devam ederken Altındağ İlçe Başkanımızın vatandaşlarımıza gösterdiği yakın ilgi ve alaka sayesinde sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandığı sırada tekerlekli sandalye takdim edilen Hayati Aksoy'un torunu da video konferans yöntemiyle bu anların şahidi olurken sevincini de ziyaretçilerle paylaştı.
ALTINDAĞ İLÇE BAŞKANI EMİN SITKI AKTAŞ'TAN AZİMLİ ÇALIŞMALAR
Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, MHP olarak vatandaşlarla daha yakın temas kurmak ve onların yanında olmak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade etti. Aktaş, bu tür anlamlı etkinliklerin ilçede yaşayan tüm vatandaşların gönlünde yer edindiğini belirtti.