MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK’nın propaganda sorumlusu etkisiz hale getirildi

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'i Irak/Süleymaniye'ye yerleştirildi.

Gülistan Tekik, KYB'nin de desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan Tekik, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

NOKTA OPERASYON

MİT, PKK/KCK'lı Tekik'in Süleymaniye'ye yerleştirdiği istihbaratını aldı. Tekik, MİT tarafından adım adım izlendikten sonra operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı. Gülistan Tekik, Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

KYB'den Örgüt Bağını Saklama Çabası, Örgüt tarafından psikolojik harekat alanında özel olarak yetiştirilen ve sorumlu seviyeye getirilen Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesi akabinde, KYB yöneticileri tarafından,örgüt kimliğine değinilmeden öldüğü açıklandı.

KARAYILAN'IN EN ÇOK GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulundu.

Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan Tekik akabinde Irak/Mahmur alanına eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi.