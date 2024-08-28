Yere göğe sığmayan havalimanına yeni terminal

Trabzon Havalimanı, 2024'ün ilk 7 ayında iç ve dış hatlarda 14 bin 886 uçak trafiğiyle 2 milyonun üstünde yolcu ağırladı. Havalimanından Katar, Azerbaycan, Almanya, Kuveyt, Irak ve Ürdün başta olmak üzere 11 ülkede 20 farklı noktaya 19 farklı havayolu şirketiyle dış hatlardan ulaşım sağlanıyor. En son Suudi Arabistan'a direkt uçuşların başladığı havalimanında artan ihtiyaçlar gereği inşa edilen 3 bin 77 m2 büyüklükteki dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 m2 büyüklükteki CIP binası dün törenle açıldı. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun törendeki konuşması:Trabzon Havalimanı'nın geleceğe açılan kanatları daha da büyüyor. 1957'de hizmete açıldığında Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk havalimanı olan Trabzon Havalimanı ilk günden bu zamana gelişimin, mücadelenin ve büyük düşünmenin adı olmuştur. Trabzon'umuz geliştikçe havalimanımız da şehrin dinamizmine ayak uydurarak sürekli büyüdü. Ancak Trabzon Havalimanımızın gerçek manada modern bir havalimanına dönüşmesi hiç şüphesiz AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla gerçekleşti. 2002'de 7 uçak park pozisyonu bulunan apron 11 uçak kapasitesine yükseltildi. 2005'te 2500 metrekarelik işletme garaj binası inşa edildi.2006'da Trabzon Havalimanı'nın 7/24 uçuş trafiğinin sekteye uğramaması amacıyla pist aydınlatma regülatörleri yapıldı. 2008'de 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli yeni iç hatlar terminali hizmete açıldı. 2009'da yeni kargo binası yapıldı. 2011'de 11 adet uçak park pozisyonu 17'ye çıkarıldı. 2020'de Kovid 19 pandemisi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Trabzon Havalimanı'nda da uçuşlar durma seviyesine gelince bunu da fırsata çevirerek havalimanının tüm pist kaplamasını tamamen yeniledik.Trabzon Havalimanı'nın 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3.5 milyon yolcuyla havalimanları arasında 9. sırada yer aldı. Trabzon Havalimanı'nın pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz.Türkiye uluslararasıhavayolu ağında bütünAvrupa ülkelerini geride bırakaraktartışmasız bir merkez konumunayükseldi. Göreve geldiğimiz gündenitibaren havayolu taşımacılığınınturizm alanında ne denliönemli olduğunu süreklivurguladık. Cumhurbaşkanımızınvizyonuve iradesiyle Türkiye ulaşımdaadeta çağ atlamıştır. Bu doğrultudahavayolu taşımacılığı dabugün milletimiz için lüks olmaktançıkmış, her bölgemize ve hervatandaşımıza sunulan bir imkânhaline gelmiştir.Turizm tesislerimizdenkültür varlıklarımızauzanan bir alanda ulaşımve altyapı bir ülkeninvarlığının teminatıdır.