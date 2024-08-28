Zaferle taçlanan destan: 30 Ağustos

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarından biri oldu. Bu destanda büyük bir yeri olan Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde yer alan mezarlarda yazan künyeler ve kahraman şehitlerin hikâyeleri duygulandırıyor. Cepheden cepheye koşan Ali Çavuş ve henüz 8 yaşında köyde bıraktığı oğlu Mehmet ile 11 yıl sonra Dumlupınar'daki acı buluşmasını anlatan baba-oğul anıtı ziyaretçi akınına uğruyor.Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de Afyon-Kocatepe'de başlayan destansı mücadele, 30 Ağustos'ta 1922'de Dumlupınar'da zaferle taçlandı. 30 Ağustos'a kadar çembere alınan düşman kuvvetleri, Dumlupınar'da aldığı darbe sonucu kaçmaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. Böylelikle, Yunan ordusu İzmir'e kadar takip edildi ve 9 Eylül 1922 tarihinde ise İzmir'de denize döküldü. Yalnız bu büyük zafer kolay kazanılmadı. Dumlupınar şehitliğindeki trajik buluşma hikâyesini anlatan baba-oğul heykeli ve mezarlıktaki künyeler arasında yer alan isim ve hikâyeler duygulandırıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, "Filistin-Kudüs'ten gelerek Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü adına çarpışan kahramanlar da vardı. İşte bu kahramanlardan birisi de Üsteğmen Süleyman oğlu Galip'tir. Yine cepheden cepheye koşan Ali Çavuş ve henüz 8 yaşında köyde bıraktığı oğlu Mehmet ile 11 yıl sonra Dumlupınar'daki acı buluşması... Bu duygulandıran buluşmayı anlatan baba-oğul anıtı ziyaretçi akınına uğruyor. Bu zaferi işte böyle kazandık. Tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz" dedi.Şehit Baba-Oğul Anıtı, 1912 yılında oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı'na katılmak için memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Çetmi Mahallesi'nden ayrılarak Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmet'in trajik hikayesini sembolize ediyor. Kara Ali Çavuş, Milli Mücadele başlayınca Doğu Cephesi'nden gelerek Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde en son 11 yıl önce gördüğü 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı'yla karşılaşır. Ali Çavuş, Mehmet Onbaşı ile konuşurken onun 11 yıl önce köyde bıraktığı ve sonrasında hiç görmediği oğlu Mehmet olduğunu anlar. Ve o gün onun kollarında 31 Ağustos 1922'de şehit düşer. Mehmet Onbaşı ise 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren birliğin başında şehit oldu.İsimleri saymakla bitmeyen kahraman şehitlerimizden biri de Kütahya Dumlupınar Şehitliği'ndeki 8 yaşındaki çocuğun mezarı... Şehidin mezar taşında, "Konya Bozkır Ömer Oğlu Hüsnü 8 yaşında" yazıyor. Tarihçi Prof. Dr. Ali Sarık, tarihi destanla ilgili şunları söyledi: "Kurtuluş Savaşımızda Türkiye'nin dört bucağından orduya katılarak, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde çarpışan kahraman askerlerimizden 137 bin şehidimiz Kütahya/Dumlupınar/Altıntaş'ın kutsal topraklarında yatıyor. Bu kahramanlara minnettarız. Dualarla, şükranla anıyoruz. Şehitler arasında baba-oğul ve yakın akrabalar da var. Ancak Konya Bozkır'dan gelen Ömer Oğlu Hüsnü ise yürekleri yakıyor, duygulandırıyor. Konya'dan gelen Ömer isimli asker; 8 yaşındaki Oğlu Hüsnü'nün ısrarı ile onu kıramamış ve Dumlupınar'a getirmişti. Bir süre babası ile birlikte cephede bulunmuş, askerlere ağaç bardaklar içinde su taşımış. İşte böyle bir anda, Yunan askerlerinin yoğun top atışında şehit düşmüş."KÜTAHYA Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Kütahya Kent Konseyi katkılarıyla, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan "KÜSAD Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922" isimli sergi, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin'in katılımıyla açıldı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, Kütahya Belediyesi Fuaye alanında sanatçılar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle açılan sergide, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin cephelerinden biri olan Dumlupınar'da yaşanan kahramanlık dolu mücadeleyi yansıtan eserler yer aldı. İHA