AİHM FETÖ’cünün başvurusunu reddetti

6 Şubat 2017'de tutuklanan Şaban Yasak, örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıl hapse çarptırıldı. Yasak'ın itirazı Türkiye'deki tüm iç hukuk yolları tükendikten sonra Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nce reddedildi. Kararı temyiz eden Şaban Yasak'ın cezası Yargıtay tarafından da onandı. Mahkûmiyetinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunan Yasak'ın bu girişimi de sonuçsuz kaldı. AYM, yargılamaların bir bütün olarak adil olmadığına dair şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vererek bu şikâyeti reddetti. AİHM'E KOŞTUYasak bunun üzerine kararı AİHM'e taşıdı. Bu süreçte Adalet Bakanlığı nezdinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nca yapılan savunmayı da dikkate alan AİHM, Yasak'ın Türk hukukuna göre FETÖ üyeliği suçundan mahkûmiyetine ilişkin süreçte sözleşmenin 3 ve 7. maddeleri kapsamında bir ihlal bulunmadığına hükmetti.Kararda, başvuranın Çorum Cezaevi'ndeki tutukluluk koşullarından şikâyet ettiği, aşırı kalabalık ve yetersiz hijyen gibi sorunlar bulunduğunu öne sürdüğü belirtildi. Kararda Yasak'ın "mahkûmiyetinin hukukun keyfi ve genişletici bir yorumuna dayandığı" iddiasına ilişkin de mahkemenin, başvuranın mahkûmiyetinin, FETÖ/PDY içerisindeki aktif faaliyetlerini gösteren ayrıntılı delil değerlendirmesine dayandırıldığı vurgulanarak, "Yerel mahkemelerin yorumu ne genişletici ne de keyfi bulunmuştur. Sonuç olarak AİHM, başvuranın tutukluluk koşulları ve Türk hukukuna göre mahkûmiyetinin, sözleşmeyi ihlal etmediğine hükmetmiştir" denildi.