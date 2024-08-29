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Giriş Tarihi: 29.8.2024 17:54

Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi
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