Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.
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Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldi