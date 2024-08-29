Çevre faciası, hastalıklara davetiye çıkarmaya başladı

İzmir Körfezi Bayraklı Sahili'nde kıyıya çipura ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balığın vurmasıyla oluşan deniz yüzeyindeki kirlilik ve pis koku ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ölü balıkların toplanmasında geç kalındığını, kötü koku nedeniyle artan sineklerin hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez ÇankırıÇankırı açıklamasında, "Etap etap toplanan balıklar nerede ve nasıl imha edilmiştir? Kıyıya vuran ölü balık değil CHP'nin iş bilmezliğidir. Yerinde sayan İzmir, yönetime öfkesini kusmaktadır. 'İşimiz gücümüz İzmir' diyenlerin, bu mottodan ne kadar uzakta ve kıyıda kaldıklarını görmekteyiz. Bu kentin 'koku problemi var' derken sorunu yüzeysel olarak dile getirmedik. Aksine, yüzlerce kruvaziyer gemiyi ağırlayan, İzmirli balıkçılara ekmek teknesi olan, balık tutma hobisine ev sahipliği yapan, öte yandan deniz kenti olması hasebiyle turizme gelir sağlayan İzmir, bu vasıflarını kaybetmek üzeredir. Yüzülebilir körfezi bırakın yanından geçilemeyen körfez halini almıştır" ifadelerine yer verdi.