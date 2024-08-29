CHP’li başkandan suya zam

Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturduğunda suya yüzde 15 indirim yapan CHP'li Başkan Ahmet Akın, 3 ayın ardından suya yüzde 58.9 oranında zam yaptı. Zam teklifi, AK Partili grubunun ret oyuna rağmen kabul edildi.Yerel seçim sürecinde Balıkesirlilere birçok vaatte bulunan ancak geride kalan 4 aylık süreçte, sadece eş, dost ve akraba ataması yapan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirlilerin suyu ucuza kullanacağını söylemişti. Seçimlerden 1 ay sonra da suya yüzde 15 indirim yapmıştı.Ancak Balıkesirlilerin ucuz su hayali sadece 3 ay sürdü. Başkan Akın, BASKİ yönetimine, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda suyun birim fiyatıma yüzde 58.9 oranında zam teklifi yapıldı. Teklife AK Parti grubu ret oyu verdi ancak teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın ise, yapılan zammın asıl sorumlusunun, kendisinden önceki belediye yönetimi olduğunu söyleyerek yine algıya soyundu.