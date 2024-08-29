DEM’li Milletvekili Oduncu, teröristin taziyesine katıldı!

DEM Partililer yine terörist cenazelerinde boy göstermeye başladı. DEM parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla Irak Süleymaniye de etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik için Batman'da kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Oduncu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da terörist için, "Süleymaniye'de katledilen Gülistan Tara için kurulan taziyedeydik. Bilinmeli ki hakikatin izini süren Özgür Basın emekçileri, Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn'in kalemini yerde bırakmayacak ve her koşulda hakikati açığa çıkarmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

PKK'LI TERÖRİSTİN CENAZESİNİ TAŞIMIŞTI

DEM Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar sırasında ölü ele geçirilen, terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli teröristin cenazesini taşırken de görüntülenmişti.

KARAYILAN'IN EN GÜVENDİĞİ İSİMLER ARASINDAYDI

Etkisiz hale getirilen terörist Gülistan Tekik, geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürütmüş, Murat Karayılan'ın özel talimatıyla kendisine sahte kimlik düzenlenmişti. Pelin Batman kod adını kullanan Gülistan Tekik, KYB'nin de desteğiyle örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Murat Karayılan'ın çok güvendiği Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgüt üst düzey yöneticilerin yanında bulunmuştu.