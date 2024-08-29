Devlet-millet el ele destanı kutluyor

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi, sergi açılışı yapıldı. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda ilk yardımla ilgili yerli ve milli silah ile araçların maketlerinin sergilendiği stant açtı. Askeri personel, stant ve alanda bulunan askeri araçlar hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'nca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar ve eserler seslendirildi. Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın da katıldığı programın sonunda komandolar tarafından komando andı okundu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvası düzenlendi. Çarşamba Belediyesi atış poligonunda düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası' turnuvasına Samsun, Ankara, Tokat, Çorum, Sivas ve Giresun illerinden toplam 32 sporcu katıldı.