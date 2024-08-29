Erdoğan’dan selin vurduğu Bangladeş’e destek mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

Bangladeş sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken, 2 kişinin kaybolduğu ve toplam 620 sağlık ekibinin yaralananlar için sahada görevlerini sürdürdüğü öğrenildi. Evi hasar gören yaklaşık 510 bin kişinin tahliye merkezlerine, 34 bin 500 hayvanın da barınaklara yerleştirildiği açıklandı. Selden etkilenen uzaktaki bölgelere ise yardım ulaşımında güçlükler yaşanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Yardımların AFAD ve TİKA öncülüğünde yapıldığını belirten Erdoğan, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş'e Türkiye'nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD'ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, karayolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD'ımız, TİKA'mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, yardım elini uzatıyor olduğumuz Bangladeş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.Bangladeşlilerülkede yaşanan sel felaketinden Hindistan'ı sorumlu tutarken Dakka'daki Jagannath Üniversitesi'nde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın, Tripura eyaletindeki barajın kapaklarını açarak Bangladeş'te ani sellere neden olduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı. Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları, genellikle haziranda başlıyor. Bangladeş'teki öğrenci ağırlıklı sivil protesto hareketleri, Hindistan destekli Başbakan Şeyh Hasina'yı istifaya zorlayıp iktidardan devirmişti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar sonrası Hasina, Hindistan'a kaçmıştı. Sel baskınlarının, bu gelişmelerin hemen ardından yaşanması tüm okları Hindistan'a çevirmiş oldu.Hindistanve Pakistan arasında kalan Keşmir bölgesinde Müslümanlara yönelik katliamlarda 100 bin sivil yaşamını yitirdi. 11 bin kadın tecavüze uğradı. 100 binden fazla çocuk yetim kaldı.