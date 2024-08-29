Hayvan sevgisi bahanesiyle 30 milyon liralık vurgun

İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlediği Silivri ilçesindeki hayvan barınağına 2'nci dalga operasyonu gerçekleştirdi. MASAK Raporu'na göre; Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'nin sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında kurulduğu, 2021 ve 2024 tarihleri arasında "Bağış" adı altında yardım toplamaya başlandığı saptandı.Derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu belirtilirken, bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, yaklaşık 3 bin işlem ile dernek başkanı ve dernek yöneticisi/üyesi pozisyonunda bulunan kişilerin hesabına geçirildiği belirlendi. İddialara göre; bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Derneğe gelen bağış paralarını hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi toplamda 5 şüpheli eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan derneğin başkanı tutuklanmıştı.