Kılıçdaroğlu "suçu ve suçluyu övme" suçundan 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

'YPG'Yİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ BEYAN ETTİ'



Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilerek, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" denildi. Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü kaydedildi.