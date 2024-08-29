Mahrem yapılanmaya darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulundukları belirlendi. Ayrıca örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.