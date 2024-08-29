Öncü ruhuyla derin izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "Huzur Sokağı" romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5. yılında andı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan, eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebedi âleme irtihalinin 5'inci yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı.Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıldönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yâd ediyorum." Erdoğan paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer verdi.