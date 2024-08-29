RTÜK’ten Diyarbakır’da kaybolan ’Narin Güran’ açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Narin Güran'ı arama çalışmalarının güvenlik güçlerinin titiz takibiyle devam ettiğini bildiren Şahin, bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidalin şart olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz. Kamuoyuna ve yayıncılarımıza duyurulur."