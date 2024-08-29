Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri'nden "terörle mücadele" açıklaması
Giriş Tarihi: 29.8.2024 19:17 Son Güncelleme: 29.8.2024 19:18

Son dakika: Dışişleri'nden "terörle mücadele" açıklaması

Dışişleri'nden açıklama: Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.

Son dakika: Dışişleri’nden terörle mücadele açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamaları paylaştı: Bugün Kerkük'te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.

Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı" bu yaklaşımın ürünleridir. Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır.

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Son dakika: Dışişleri'nden "terörle mücadele" açıklaması
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