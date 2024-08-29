Zaferin coşkusu gökyüzüne yansıyacak

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'da, Türk Yıldızları ise Ankara'da 30 Ağustos'ta Zafer coşkusuna ortak olacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki gösteri uçuşu öncesi dün İstanbul semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. SOLOTÜRK'ün gösterisi 30 Ağustos saat 18.00'de Yenikapı Meydanı ve çevresinde olacak. Türk pilotların yeteneklerini tüm dünyaya gösteren Türk Hava Kuvvetlerinin milli takımı Türk Yıldızları da Ankara'da vatandaşların zafer coşkusuna ortak olacak. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta saat 12.00 ile 13.00 arasında Anıtkabir ve çevresinde "saygı uçuşu" yapacak. Kırmızı-beyaz uçakla gökyüzünü süsleyen Türk Yıldızları saat 18.00'da ise Mogan Gölü ve çevresinde gösteri uçuşu yapacak.