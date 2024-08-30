10 yıla kadar hapsi istendi

27. Dönem Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikâyet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki şikâyet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü kaydedildi.