AİHM kararı, Mahmut Çorumlu’nun kriterlerini hatırlattı

AİHM, 27 Ağustos 2024 günü aldığı kararla, ByLock'u bulunmadığı halde FETÖ okulunda öğretmenlik yapan, "Recep" kod adıyla Büyük Bölge Talebe Mesullüğü yapan Şaban Yasak hakkında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 7 yıllık hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Karar sonrası Emniyet Genel müdür yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun 2020 yılında yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. Çorumlu, kod isim konusunda uyarıda bulunmuştu. İşte Çorumlu'nun 5 maddelik o uyarı tablosu;

1-Kod isim kullanan her grup, cemaat ve tarikatlar sıkıntı yaratır. Ayrıca çok tehlikelidir. FETÖ ve Adnan hocada gördük bunu

2-Mehdilik ve Mesihlik olanlara dikkat etmek gerekir. Sıkıntılıdır.

3-Devlet içinde örgütlenmeye çalışan ve devlet hiyerarşisine "gölge hiyerarşi" kuranlar…

4-Şeffaf olmayan, herkesin rahatlıkla girip çıkamadığı ve kapalı kapılar ardında sırları olanlara dikkat etmek gerekir.

5-Devletin kurucu felsefesine karşı olanlar tehlikelidir.