Haberler Gündem Haberleri Ankara’da toplu taşımada skandal: Yolcuyu darp edip otobüsten attı
Giriş Tarihi: 30.8.2024

Ankara’da toplu taşımada skandal: Yolcuyu darp edip otobüsten attı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da toplu taşımada skandal: Yolcuyu darp edip otobüsten attı
Ankara protokol yolunda Pursaklar istikametinde ilerleyen 438 numaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı. Yolculardan Halil Mutlu (60), şoför Mehmet Özkan'a 'Amca inecekti' diye seslendi. Özkan ise, 'Sabah sabah bu yaşlılar da çekilmiyor' şeklinde cevap verdi. Şoför daha sonra Halil Mutlu'ya dönerek, 'Sana ne avukatı mısın?' dedi. Şoför Mehmet Özkan, tartışmanın büyümesi üzerine amirini arayarak 'yolcuların kendisinin psikolojisini bozduğunu' söyleyerek otobüsü durdurup aşağıya indi. Kısa bir beklemenin ardından otobüse binen şoför yola devam etti. Yolculardan biri durmak için düğmeye basmasına rağmen durakta durmadı. Bunun üzerine Halil Mutlu'nun uyardığı şoför otobüsü durdurdu. Mutlu'yu araçtan indiren şoförün yolcuyu darp etmesi ise kameralara yansıdı. Mutlu'ya tehditler savuran şoförün, '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dediği öğrenildi.

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Ankara’da toplu taşımada skandal: Yolcuyu darp edip otobüsten attı
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