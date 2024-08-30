Haberler Gündem Haberleri Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş gözaltında
Giriş Tarihi: 31.8.2024 01:24 Son Güncelleme: 31.8.2024 01:25

Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
Atatürk’e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA