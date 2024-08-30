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Giriş Tarihi: 31.8.2024 01:48

Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı şehitlerin aileleriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi

AA
Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı şehitlerin aileleriyle görüştü

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.

Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

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Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı şehitlerin aileleriyle görüştü
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