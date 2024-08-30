Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Emperyalizmin mihveri parçalandı

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİMİZİ ADIM ADIM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Büyük Zafer'le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.