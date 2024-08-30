Ankara'da 1 Ağustos'ta evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı. Kontrol altında tutulduğu Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı belirlenen Şener, mahkemeye sevk edildi. 'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bedirhan Şener, tutuklandı.